ভারতের মানুষকে আমরা নাগরিক হিসাবে মনে করি হিন্দু-মুসলমান বলে বৈষম্য তৈরি করি না, বললেন হাসানুল হক ইনু

শনিবার ডিবিসি টিভির ‘ভারত কেন সিমান্ত চুক্তি মানছেনা’ টকশো অনুষ্ঠানে জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, দিল্লীতে যারা পররাষ্ট্র নীতি তৈরী করেছে তারা বুঝতে পারছে না ৭১এর পর থেকে এটি ইস্ট পাকিস্তান নয় এটা বাংলাদেশ। যার কারণে সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধে জিরো টলারেন্স চুক্তি করা হলেও সেটি তারা মানছে না। প্রতিনিয়ত তারা মানুষ হত্যা করছে, ধর্মের নামে বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের জন্য শান্তি দরকার প্রতিবেশিদেশ এবং বিশ্বের সঙ্গে, তবে প্রতিবেশিদের নিরাপত্তার প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুন-অর-রশিদ বলেন, ভারতের চেইন অব কমান্ডের দুর্বলতার কারণে সীমান্তে প্রতিনিয়ত মানুষ গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। তবে আমাদের দ্রুত এর প্রতিকার করা দরকার।

সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসকে তারা ক্ষয় করতে চাচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলছে। তারা তাদের ইচ্ছা মতো বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার করছে। আসলে তারা বাংলাদেশের উপর তাদের শক্তির প্রভাব খাটাচ্ছে। সম্পাদনা : রাশিদ