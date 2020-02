ভালোবাসা দিবসে ২০ কোটি টাকার ফুল বিক্রির লক্ষ্য নারায়ণগঞ্জে

নিউজ ডেস্ক: ফুলের রাজ্য নামে পরিচিত নারায়ণগঞ্জের সাবদি এলাকা। চলতি মৌসুমে ফুল চাষের ব্যাপক ফলন হয়েছে। পহেলা ফাল্গুন, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে প্রায় ৩ শতাধিক ফুল চাষি ব্যস্ত সময় পার করছেন। এ বছর অন্তত ২০ কোটি টাকার ফুল বিক্রির আশা করছেন বাগান মালিকরা। সময় টিভি

ব্রহ্মণপুত্র নদের তীর ঘেঁষে নারায়ণগঞ্জের কলাগাছিয়া ইউনিয়নের সাবদি, দীঘলদি ও মাধবপাশাসহ আট ১০টি গ্রামে প্রায় ৪০০ বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হচ্ছে। ফুল চাষ করে স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন এই অঞ্চলের হতদরিদ্র কৃষকরা।

বাগানে বিভিন্ন রঙের গাঁদা, চেরি, চন্দ্রমল্লিকা, জবা, সূর্যমূখী, গ্যালেরিয়া, ডালিয়া, স্টার, মাম, কাঠমালতি, বেলি, ঝাড়বাড়া ও জিপসিসহ অন্তত চল্লিশ প্রকারের দেশি বিদেশি ফুল চাষ হচ্ছে।

গত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মানুষের বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এই ফুল চাষক্ষেত্রটি। তাজা ফুলের সুবাস নিতে ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত দর্শনার্থী ভীড় করছেন সাবদি-দীঘলদি এলাকায়।

বাগান মালিক সুধীর চন্দ্র বলেন, চাহিদা থাকা সত্ত্বে ও আর্থিক সমস্যার কারণে ব্যাপকভাবে চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। জেলার কৃষি দফতরে সহযোগিতা চেয়েও কোরো ফলপ্রসু হয়নি অভিযোগ করে তিনি দাবি করেন, সরকারে পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে এখানকার ফুল বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল কাদির বলেন, নারায়ণগঞ্জের ফুল চাষকে আরো প্রসারিত করতে ইতোমধ্যে নানা প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা ফুল বাগান মালিকদের সাথে কথা বলেছি। তাদের সমস্যার ব্যাপারে আমরা খোঁজ খবর নিয়েছি। আমরা বাগান মালিকদেরকে বলে এসেছি যদি আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থা করব।

উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের ঋণ কমিটিতে তাদের বিষয়টি উপস্থাপন করে সহজ শর্তে বাগান মালিকদের ঋণ প্রদানের ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরো বলেন, চলতি মৌসুমে ৫০ হেক্টরেরও বেশি জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন জেলার পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে এই ফুল সরবরাহ করা হচ্ছে। অনুলিখন : জেবা আফরোজ