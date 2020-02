সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের সরাসরি রাজস্ব খাতে নিয়োগ নয়, আপিল বিভাগের রায়

চাকরি নিয়ে বেশ কয়েকটি আবেদন নিষ্পত্তি করে রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে এ রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। যমুনা ও চ্যানেল২৪

আদালত বলেন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া অনেক কর্মকর্তাই প্রকল্প শেষে মামলা করে সরকারের রাজস্ব খাতে নিয়োগ পাচ্ছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাশ কাটিয়ে, জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে এমন নিয়োগে, নানান জটিলতায় পড়তে হয় মন্ত্রণালয়গুলোকে। তাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ভিত্তিতেই নিয়োগ হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপক্ষ বলছে, এই রায়ের মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে রাজস্ব খাতে নিয়োগ পাওয়ার পথ বন্ধ হলো।