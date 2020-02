সাঘাটায় লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেন অবরুদ্ধ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: উত্তরাঞ্চলের জনপ্রিয় মেইল ট্রেন রামসাগর এক্সপ্রেস পুনরায় চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে গাইবান্ধার সাঘাটায় লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেন অবরুদ্ধ করে এলাকাবাসী। এ সময় লালমনি ট্রেনটিকে প্রায় ৩০ মিনিট অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। গতকাল ৮ ফেব্রæয়ারি শনিবার দুপুর ১২টা ২২ মিনিট থেকে ১২টা ৫২ মিনিট ঢাকাগামী লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনটি অবরোধ করে রাখা হয়। পরে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকতার্দের আশ্বাসে ট্রেন অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। একই সঙ্গে দাবি মানা না হলে আগামী বুধবার ঢাকাগামী সকল ট্রেন ১ ঘণ্টা অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ সময় অবরোধকারীরা বলেন, গাইবান্ধাসহ কয়েক জেলার মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে একটি আন্তঃনগর ট্রেন চালু করতে হবে। এছাড়া এই রুটে সকল বন্ধ ট্রেন চালুসহ রামসাগর ট্রেনটি চালু করতে হবে। আগামী বুধবারের মধ্যে ট্রেনটি চালু করা না হলে বোনারপাড়া স্টেশন লালমনিরহাট ও রংপুর রুটের সকল ট্রেন ১ ঘণ্টা করে অবরুদ্ধ করে রাখা হবে। রেলওয়ে লালমনিরহাট ডিটিআই ¯েœাাহাশীষ চন্দ দাস বলেন ট্রেন অবরোধের সময় ঘটনাস্থলে আমি গিয়েছিলাম। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হবে।

