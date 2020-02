ইসলামপুর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালামের অপসরনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুরে নারী কেলেঙ্কারী ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ঐতিহ্যবাহী জে,জে,কে এম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুছ ছালাম চৌধুরীর অপসারণ দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষক ও কর্মচারী বৃন্দ। সোমবার দুপুরে উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আয়োজনে প্রতিষ্ঠানের হলরুমে সংবাদ সম্মেলন শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওই কলেজের সিনিয়র সহকারি শিক্ষক সামছুল আলম।

তিনি বলেন- অধ্যক্ষের নারী কেলেংকারিসহ নানা অনিয়ম,দূর্নীতি ও অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত থাকায় আজ উপজেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেছে। অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে অর্থ আত্মসাতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন,শুরু করেন নিয়োগ বাণিজ্য। এ পর্যন্ত তিনি ১৭জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা বলে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। পারিবারিক ভাবে অর্থ বৈভবের মালিক না হয়েও প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অংকের অর্থ আত্মসাত করে জামালপুর শহরে একটি ফ্লাট বাড়ি ও একটি দামি নোহা গাড়ি ক্রয় করে ব্যবহার করে আসছেন বলেও উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলন শেে উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আয়োজনে শিক্ষক,শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সচেতন এলাকাবাসী শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের শহরে প্রধান সড়ক পদক্ষিণ করে জেলা পরিষদ চত্তরে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আখন্দ, অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল,সামছুল আলম,সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহানারা পারভিন পুথি, উপজেলা যুব মহিলালীগের সভাপতি আবিদা সুলতান যুথি, শিক্ষক নাহিদা আক্তার খানম সুলেখা, খলিলুর রহমান, হাজি ফুল মাহমুদ লক্ষিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলতাব হোসেন,ডিগ্রিচর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম মো. রুহুল আমীনসহ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগন বক্তব্য রাখেন। এ সময় বক্তারা অধ্যক্ষকে ইসলামপুরে অবাঞ্চিত ঘোষণাসহ নারী কেলেঙ্কারী ঘটনায় অভিযুক্ত ওই অধ্যক্ষের বিরদ্ধে মামলা না করায় নারীর পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ওই অধ্যক্ষের অপসারণ চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২ ফেব্রæয়ারি জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা ট্রেনের কেবিনে আপত্তিকর অবস্থায় সাবেক এক ছাত্রীসহ আপত্তিকরবস্থায় রেলওয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে মুসলেকা দিয়ে তার মুক্তি মেলে।

Please follow and like us: