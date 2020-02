কুমিরের পিঠে অসংখ্য বাচ্চা, স্বীকৃতি দায়িত্বশীল বাবার

অসংখ্য বাচ্চাকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে একটি কুমির। টুইটাইটে এমন একটি ছবি ভাইরাল হয়ে গেছে। এটি শেয়ার করেছেন আইএফএস কর্মকর্তা প্রবীণ কাসওয়ান। এনডিটিভি

ক্যাপশনে কাসওয়ান লিখেছেন, সবচেয়ে সতর্ক ও সেরা বাবা। ছবিটি তুলেছেন ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়। ছবিতে দেখা গেছে সন্তানদের নিয়ে চাম্বল নদী পার হচ্ছিল কুমিরটি। উত্তাল ঢেউ থেকে সন্তানদের রক্ষার জন্যই কুমিরটি সন্তানদের পিঠে তুলে নেয়।

টুইটের বার্তা, আমাদের সংরক্ষণের চেষ্টাকে এই প্রজাতি বজায় রাখছে এভাবে। আমরা যখন নদী সংরক্ষণের কথা বলি তখন আমরা এই প্রজাতির ভবিষ্যতের কথাও বলি।

ছবিটি অনেকে শেয়ার করেছেন টুইটে। লাইক করেছেন ৫ হাজারেরও বেশি লোক। মন্তব্য করেছেন এক হাজারেরও বেশি মানুষ। এই পোস্টে সবাই বাহবা দিয়ে কুমিরটিকে দায়িত্ব¡শীল বাবা হিসাবে বর্ণনা করেছে।