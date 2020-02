চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাবিকর্মচারিদের অবস্থান কর্মসূচি

রাবিপ্রতিনিধি:

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতেরাজশাহীবিশ^বিদ্যালয়প্রশাসনভবন ঘেরাওকরেঅবস্থানকর্মসূচিকরেছেদৈনিকমজুরীভিত্তিতে (মাস্টার রোল) কর্মচারিরা।

সোমবার (১০ ফেব্রæয়ারি)ক্যাম্পাসে মৌনমিছিল শেষে বেলা ১১ টা থেকে থেকে দুপুরসাড়ে ১২টাপর্যন্তবিশ^বিদ্যালয়শহীদ সৈয়দ নজরুলইসলামপ্রশাসনভবনঅবরোধকরেএই কর্মসূচিপালনকরেতারা।

এরআগে, গত ২৬ জানুয়ারি একই দাবিতেবিশ্ববিদ্যালয়েরউপাচর্যেরবাসভবনেরসামনেঅবস্থান নেয়মাস্টারোলকর্মচারী ঐক্য পরিষদ। বিষয়টিসুরাহারজন্য একইদিনসন্ধ্যায়বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯৭তম সিন্ডিকেটেতিনসদস্য বিশিষ্টএকটিকমিটিগঠনকরলে আন্দোলন স্থগিতকরাহয়। পরেকমিটিকেসাতকার্যদিবসেরমধ্যে বিষয়টিসুরাহারজন্য সময় বেধে দেয়া হয়।

অবস্থানকর্মসূচিতেকর্মচারিরাবলেন, ১৯৯৬ থেকে ২৮০ জনকর্মচারী দক্ষতার সাথে কাজকরেআসছি।আজওআমাদেরচাকরি স্থায়ীকরণহয়নি। আমরাপ্রশাসনেরনিকট দাবিজানালেতারাসাতকার্যদিবসসময়নিয়েবিষয়টিসুরাহাকরেনি। দাবিআদায়নাহওয়াপর্যন্ত আন্দোলনঅব্যাহত থাকবে। এসময়আন্দোলনের অংশ হিসেবেআগামীকালসংবাদ সম্মেলনের ঘোষনা দেন তারা।

এবিষয়েবিশ^বিদ্যালয়উপ-উপাচার্য অধ্যাপকআনন্দ কুমারসাহাবলেন, একসাথে এত কর্মচারীরনিয়োগ দেওয়াযাচ্ছে না। কিন্তু ১০-২০ জনকরেপর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেওয়া গেলেতাদেরসংখ্যাটাকমতেশুরুকরবে। সিন্ডিকেটেআপাততএমনইসিদ্ধান্তহয়েছে।

Please follow and like us: