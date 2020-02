চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আকবরদের অভিনন্দন জানালেন পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টও

স্পোর্টস ডেস্ক : দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশ থেকেও বহুজনের শুভেচ্ছা বার্তায় সিক্ত হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। এবার সেই তালিকায় নাম উঠলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভীরও। টুইটারে দেয়া এক পোস্টে বাংলাদেশি যুবাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। আরিফ আলভী লিখেছেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন।’

সোমবার রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিন সকালেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ইনিংস ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিজেদের টেস্ট জয় ছাপিয়ে পাকিস্তানি সমর্থকরা মুখর আকবরদের বিশ্বজয় নিয়ে। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে শক্তিধর ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে শিরোপা কুড়ায় বাংলাদেশ। আর ফাইনালের আগেই বাংলাদেশকে পরিষ্কার সমর্থন জানায় পাকিস্তানি সমর্থকরা। ফেসবুকে ‘ক্রিকেট পাকিস্তান’ ফ্যান পেজ-এ ফাইনালের আগে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জয়োৎসবের এক ছবি পোস্ট করা হয়। এতে শুরুর ২৩ ঘণ্টায় লাইক পড়ে ৪০০০।

এতে এক পাকিস্তানি সমর্থক কমেন্ট করেন, ভারতকে হারিয়ে ট্রফি জিতবে বাংলাদেশ। আর ফাইনাল শেষে ক্রিকেট পাকিস্তানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের জয়কে ‘ঈদ মোবারক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভীর আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট ভবনে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেয়।