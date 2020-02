তানোরে মাদারাসার ভবন নির্মাণে অনিয়ম

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে জিওল দারুছ্ছুন্নাহ দাখিল মাদরাসার একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজে নিম্নমাণের সামগ্রী ব্যবহার ও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা জানান, ভবন নির্মাণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সিডিউল মোতাবেক কাজ করছেন না, আবার সিডিউল দেখতে চাইলে তারা তা দেখাতে পারছেন না, এমনকি দিতে পারছেন না সুনিদ্রিস্ট তথ্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদরাসার এক শিক্ষক বলেন, সিডিউল মোতাবেক কাজ হচ্ছে না নির্মাণ কাজে নিম্নমাণের ইটের খোয়া, রডের পরিমাণ কম দেয়া হচ্ছে, সরেজমিন অনুসন্ধান করলেই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাবে। স্থানীয় সরেজমিন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিস্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জানা গেছে, নির্বাচিত মাদরাসা সূমুহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে তানোরের জিওল দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদরাসার পয়নিস্কাশন, পানি সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক কাজসহ চারতলা ভিতবিশিস্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এতে প্রকল্পিত ব্যয় দুই কোটি ৯৩ লাখ ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকা ৮৭ পয়সা। বিগত ২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট কাজ শুরু করে পরবর্তী ১৮ মাস ২৮ দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে,গত রোববার সরেজমিন মাদরাসার নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেস্টা করা হলেও নির্মাণ কাজে সংশ্লিস্টরা সিডিউল দেখাতে পারেনি, ঠিকাদার-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম জানাতেও অপারগতা প্রকাশ করেছে দিতে পারেনি প্রকল্পের সুনিদ্রিস্ট কোনো তথ্য। এবিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা ও প্রকৌশল অধিদপ্তর তানোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা বলেন, কাজে অনিয়মের কোনো সুযোগ নাই নিয়মমাফিক কাজ হচ্ছে, তবে তিনিও সিডিউল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।#

