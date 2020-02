নিশ্চিহ্নের পথে বরিশালের বঙ্গবন্ধু সড়ক

মনির হোসেন, বরিশাল ব্যুরো \ জনগুরুত্বপূর্ণ বঙ্গবন্ধু সড়কের ইট-বালু তুলে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এলাকার চিহ্নিত কতিপয় ব্যক্তি। এনিয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সড়কটির অবস্থান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ভোলা সড়ক ঘেষে খয়রাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন ফুলতলা বাজারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু আবাসিক হলের বিপরীতে সড়কটি হওয়ায় স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছেন ‘বঙ্গবন্ধু সড়ক’।

সদর উপজেলার কর্নকাঠী এলাকার বাসিন্দা সাউথ ওয়েব রিয়েল স্টেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সফিকুল ইসলাম খান বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যখন ভোলার মহাসড়ক হয় তখন থেকেই এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হাটাচলা করতো। আধা কিলোমিটারের সড়কটি ববি’র বঙ্গবন্ধু হলের বিপরীতে ভোলা সড়কের পাশ ঘেষে। ফুলতলা বাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। কয়েকবছর আগে আমি নিজ খরচে ৪১ হাজার ইট ফেলে এলাকাবাসীর যাতায়াতের সুবিধার্থে সড়কটি চলাচলের উপযোগি করেছি।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু আবাসিক হলের পাশে সড়কটির অবস্থান হওয়ায় মিল রেখে জনগুরুত্বপূর্ণ এ সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সড়ক। সফিকুল ইসলাম খান জানান, পার্শবর্তী বাহার তালুকদার, নাসির সিকদার, হেমায়েত শরীফ নান্না, ইউসুফ আলী খান লাল, জুলফিকার আলী জুলু, কামরুল চৌধুরী অতিসম্প্রতি বঙ্গবন্ধু সড়কের ইট তুলে ফেলেন। যেকারনে হাউজিংয়ের বাসিন্দাসহ আশপাশের লোকজনদের সড়কদিয়ে চলাচল করতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি (সফিকুল) সড়কটি বন্দর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা সত্বেও উল্টো প্রভাবশালীরা তার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় গত বছরের ১২ ডিসেম্বর তিনি বেখসুর খালাস পেয়েছেন। জনসাধারনের সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধু সড়কটি নতুন করে পাকা করতে তিনিসহ ভূক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

