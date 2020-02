বরিশাল জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি আফজাল

বরিশাল ব্যুরো \ জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হয়েছেন আগৈলঝাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আফজাল হোসেন। জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যান ও অপরাধ দমন সভা রবিবার সকালে জেলা পুলিশ সুপার মোঃ সাইফুল ইসলাম বিপিএম বার’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বরিশাল জেলায় অপরাধ দমন, মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন, পলাতক আসামি গ্রেফতার, স্পর্শকাতর মামলার অগ্রগতিসহ সামাজিক কাজের জন্য জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসেবে জাতিসংঘ সনদপ্রাপ্ত আগৈলঝাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ আফজাল হোসেনের নাম ঘোষণা করা হয়। সভা শেষে পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম বিপিএম বার আগৈলঝাড়া থানার ওসি আফজাল হোসেনের হাতে সম্মননা ক্রেষ্ট তুলে দিয়েছেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আব্দুল রকিব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাঈমুর রহমান, আব্দুর রব হাওলাদার, সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ শামস উপস্থিত ছিলেন।

