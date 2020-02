বারবার সমালোচিত হওয়া সুজনকে এবার সম্মান দিতে চায় বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম খালেদ মাহমুদ। ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিক নিয়েই বেশি আলোচনায় এসেছেন তিনি। এতো সমলোচনার পরও বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রতি তার টান একটু কমেনি। তার ফল আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়। দলের এই জয়ের পেছনে অনেক বড় অবদান রয়েছে সুজনের।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে অনেক বড় অবদান রয়েছে খালেদ মাহমুদ সুজনের। আর তাই তো বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন মনে করেন বোর্ডে কাউকে যদি সবচেয়ে বেশি সম্মান দিতে হয় তাহলে তিনি খালেদ মাহমুদ সুজন।

দলের সাফল্যের পেছনে যে তার অবদান রয়েছে সেটি ম্যাচ চলাকালীন স্বীকার করেন ধারাভাষ্যকাররাও। কীভাবে দলটি গুছানো, সঠিক পরিকল্পনায় ক্রিকেটারদের তৈরি করা সবকিছুতেই বড় অবদান তার। আর তাই তো তার প্রশংসা করতে ভুলেননি বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন। তিনি বলেন, “আমি আজকে প্রথম নামটাই বলেছি খালেদ মাহমুদ সুজনের কথা। যে আসলে ক্রিকেট বোর্ডে আমরা আসার আগে যে বোর্ডগুলো ছিলো ওগুলো নিয়ে তো আসলে কেউ কিছু বলেনা। আমরাই হচ্ছি তোপের মুখে এবং সবচেয়ে বেশি তোপের মুখে খালেদ মাহমুদ সুজন। যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার, যার পজিটিভ কিছু কখনো শুনিনি।”

তিনি আরও যোগ করেন, “কিন্তু এটাই বলছিলাম যে যারাই সবচেয়ে বেশি কাজ করে এবং শুধু ক্রিকেট নিয়ে কাজ করে এবং অন্য কোন চিন্তা নাই মাথায় তাদের কপালই এমন হয়। আজকে আমি যেটা বলেছি বোর্ড থেকে যদি কাউকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া উচিত সে হচ্ছেন খালেদ মাহমুদ।”

যুবাদের বিশ্বকাপ জয়ের পর টিভিস্ক্রীনে দেখা যায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় মাঠে প্রবেশ করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক।