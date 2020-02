বিশ্বজয়ের পর চোখের পানি ধ’রে রাখতে পারেননি সুজন

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন। ক্রিকেটের উত্থা’ন থেকে ওতপ্রো’তভাব জ’ড়িত তিনি। কখনো কর্তা হিসেবে অথবা কখনো খো’দ কোচ হিসেবে।সুজন এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও বিসিবির গেম ডেভলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। জাতীয় দল, এইচপি কিংবা যুবারা; সব দলের সঙ্গেই আছেন এই সুজন।

যুব বিশ্বকাপে টাইগারদের সঙ্গে সুজন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলনে। কাছ থেকে দেখেছেন ১৯ বছরে ছেলেদের বিশ্বজয়ের মুহূ’র্ত। এই মুহূ’র্তের পর চোখের পানি ধ’রে রাখতে পারেননি, যুবারা যখন বিজয়ো’ল্লাসে মে’তেছিলেন সুজন তখন কাঁদছিলেন। পাশে থেকে কারো সান্ত্ব’নাও কাজে আসছিল না।

দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে ভারতকে তিন উইকেটে হা’রিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে বাংলাদেশ। ভারত আগে ব্যাটিং করে ১৭৮ রানের টার্গেট দেয়। দুর্দ’ন্ত বোলিং করেন অভিষেক দাস, শরীফুল ও সাকিব।

টা’র্গে’টে খেলতে নেমে ব্যাটিং বিপ’র্যয়ে পড়লেও আকবরের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে তিন উইকেটে জয় নিয়ে মাঠ ছা’ড়ে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। আকবর ৭৭ বলে ৪৩ রান নিয়ে অপরাজিত থাকেন। অনবদ্য এই ইনিংসের জন্য ম্যাচসেয়ার পুরষ্কার ওঠে তার হাতে।