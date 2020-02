বিশ্ববিজয়ী যুব টাইগারদের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নিউজ ডেস্ক : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা জেতায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হা‌সিনা। রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ কথা জানানো হয়।

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে প্রতিদ্ব’ন্দ্বি’তামূলক ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে জয়লাভ করায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল, কোচ, ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপ‌তি।

এছাড়া অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই খেলোয়াড়ী মনোভাব ধরে রেখে এভাবেই ভবিষ্যতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।