বেরিয়ে এলো আসল তথ্য, পুরো ম্যাচেই প্রচুর স্লেজিং করে ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক: যুব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নের মুকু’ট মাথায় তু’লেছে বাংলাদেশ। ভারতকে মাটিতে না’মিয়ে বিশ্বসেরা হলো টাইগাররা। এটাই বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা। রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) পচেফস্ট্রুমে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৩ উইকেটে হা’রিয়ে এ সাফল্য পেয়েছে তারা।

তবে বাংলাদেশের জয়ের পর মাঠেই কিছু অনা’কা’ঙ্ক্ষি’ত ঘট’না ঘ’টে। যা ক্যামেরাতেও ধ’রা পড়ে। বাংলাদেশের বিশ্ব জয়ের উল্লাস শুরু হতে না হতেই মাঠেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে লেগে যায় আকবর আলীর দলের। দেখা যায় দু’দল বা’কবিতা’ণ্ডা’র পাশাপাশি হা’তাহা’তিও করছিল।

কিন্তু এমন ঘটনায় ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটারদেরই দো’ষ দেখছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের সঙ্গে থাকা বিসিবির জুনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ দলের সাবেক ফাস্ট বোলার হাসিবুল হোসেন শান্ত।তিনি জানান, ওরা পুরো ম্যাচজু’ড়েই প্রচু’র স্লে’জিং করেছে। আমরা জেতার পর তা মা’ত্রা ছা’ড়িয়ে যায়। আমাদের ক্রিকেটাররা যখন উৎসব করতে শুরু করল, তখনই ওরা এসে অক’থ্য ভাষায় গা’লিগা’লা’জ শুরু করে। কত আর স’হ্য করা যায়! ছেলেরা স’হ্য করতে না পেরে প্রতিবা’দ করতে যায়। এতেই শুরু হয় ধা’ক্কাধা’ক্কি।

দুই দলের কোচিং স্টাফ সদস্যদের হ’স্তক্ষে’পে হা’তাহা’তি আর বেশিদূর গ’ড়াতে পারেনি।