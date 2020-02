বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটি

সোমবার রাত পৌনে ৮ টায় রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়। বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্কাইপের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে।

বৈঠকে উপস্থিত আছেন- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, জমিরউদ্দীন সরকার, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আব্বাস, আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। এছাড়া গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এখনো এসে পৌঁছায়নি। দেশের বাহিরে রয়েছে সেলিমা রহমান।

দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, চসিক ও উপনির্বাচন, খালেদা জিয়ার মুক্তি বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। বৈঠক শেষে দলের মহাসচিব ব্রিফিং করবেন বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।