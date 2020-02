বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জনসচেতনামূলক সভা

বরিশাল ব্যুরো \ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও সচেতনতা শীর্ষক জনসচেতনামূলক প্রচার, প্রেসব্রিফিং ও সেমিনার সোমবার সকালে জেলার গৌরনদীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ সুকান্ত বাবু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী, সহকারী কমিশনার ফারিহা তানজিন, বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ গোলাম কবির, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জিনিয়া আফরোজ, গৌরনদী মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহাবুবুর রহমান, মাহিলাড়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ শরিফুল কামাল, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চীফ ইন্সট্রাক্টর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বিপ্লব, ইউপি চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কান্ত দে, গৌরনদী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মণীষ চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ।

