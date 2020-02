ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে মশকরায় মেতেছেন পাকিস্তানিরা

স্পোর্টস ডেস্ক : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো কোন বিশ্বকাপ জয় করার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্বভাবতই, তাদের এ সাফল্যে উদ্বেলিত গোটা জাতি। পচেফস্ট্রুমের ওই ম্যাচে ভারতীয় ইনিংসের একটা রান আউট নিয়ে বেশ মশকরাই মেতেছে পাকিস্তানিরা।

তাদের একটি ভেরিফাইড ফ্যান পেইজে রান আউটের ছবি প্রকাশ হওয়ার পর শুরু হয় তুমুল আলোচনা। ছবিতে দেখা যায় ভারতের দুইজন ব্যাটসম্যানই রান আউট থেকে বাঁচকে একপ্রান্তে ব্যাট দেন। যার ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে এভাবে, ‘তাহলে প্রমাণ হলো এমন কাজ কেবল আমরাই করি না।’

মুহূর্তেই রসিকতার কমেন্ট স্রোতের মতো বইয়ে যায়। যুবাদের রঙিন জার্সির খেলা রাওয়ালপিন্ডির পাকিস্তান-বাংলাদেশ টেস্টের খবর অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। রঙিন বলের খেলায় টাইগারদের কোণ’ঠাসা করে ফেললেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছে পাকিস্তান।

ক্রিকেট পাকিস্তানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের জয়কে ‘ঈদ মোবারক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ ও ভারতের খেলায় পাকিস্তান কার সমর্থন করবে তা চোখ ব’ন্ধ করেই বলা যায়। কারণ সীমান্ত বৈ’রিতার প্র’ভাব দুই দেশের ক্রিকেটেও বিদ্যমান। যে কারণে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশে যেমন উল্লাস বয়ে গেছে তেমনই সেই আনন্দে নিজেদেরও যু’ক্ত করেছে পাকিস্তানিরা।