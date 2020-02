মানুষের বি’পদ দেখে সাহায্যের হাত বাড়াল বন্যপ্রানী ওরাংওটাং

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: নদীতে কাদায় আ’টকে পড়া এক ব্যক্তিকে উ’দ্ধারে একটি ওরাংওটাংকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে।ভিডিওতে দেখা যায়, নদীর পাশে ঝোপের মধ্যে বুক পর্যন্ত কাদায় আ’টকে পড়ে আছে এক ব্যক্তি। তাকে উ’দ্ধারের জন্য ঝো’পে দাঁড়িয়ে আছে একটি ওরাং‌ওটাং। হঠাৎ নদীর দিকে পুরো ঝুঁ’কে পড়ে ওই ব্যক্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে।বি’পদে পড়া মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো ওরাং‌ওটাংয়ের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছ’ড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হয়ে যায়

জানা গেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের সংরক্ষি’ত বনাঞ্চল থেকে ছবিটি তুলেছেন অনিল প্রভাকর নামের এক ব্যক্তি। বন্ধুর সঙ্গে সাফারিতে গিয়ে এই ছবি তুলেছেন তিনি।বোর্নিও ওরাংওটাং সারভা’ইভাল ফাউ’ন্ডেশনের ফেসবুক পেজ থেকে বৃহস্পতিবার শেয়ার করা হয়েছে এই ভিডিও। ওরাংওটাং‌য়ের মান’বিকতা মু’গ্ধ হয়েছেন সবাই। তবে ওরাং‌ ওটাং‌ সা’হায্যের হাত বাড়ালেও বিপদে পড়া ব্যক্তি তার হাত ধ’রেননি বলে জানিয়েছেন অনিল। বন্যপ্রাণী বলেই নাকি ওরাংওটাংয়ের হাত ধ’রেননি ওই ব্যক্তি।