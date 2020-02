মিয়ানমার থেকে চলতি মাসে সর্বোচ্চ চালান এলো ১৬৩৩ মেট্রিকটন পেঁয়াজ

মিয়ানমার থেকে সোমবার একদিনে ১৫ ব্যবসায়ীর কাছে ২৭ টি ট্রলারে করে ১ হাজার ৬৩৩ দশমিক ১৫৫ মেট্রিকটন পেঁয়াজ টেকনাফ স্থলবন্দরে এসেছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে নয় দফায় মিয়ানমার থেকে নৌপথে ১১ হাজার ৮০৫ দশমিক ৯৭১ মেট্রিকটন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে।

টেকনাফ কাস্টম অফিসার বলেন, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর মিয়ানমার থেকে প্রথম চালানে ৬৫০ টন পেঁয়াজ আসে। এরপর থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে ৮৮ হাজার ২৭৯ দশমিক ৪৭০ টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। তিনি আরো বলেন, মিয়ানমার থেকে পেয়াঁজ আমদানি বেড়েছে। আরো পেঁয়াজ ভর্তি ট্রলার আসার পথে রয়েছে। পেঁয়াজের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্য আমদানি করতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে স্থলবন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ইউনাইটেড ল্যান্ড পোহর্ট টেকনাফ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক জসিম উদ্দিন বলেন, মিয়ানমার থেকে ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী পেয়াঁজ আমদানি করছেন। আমদানিকৃত পেঁয়াজ দ্রুত সময়ে খালাস করা হচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টা পর্যন্ত ১২৫টি পেঁয়াজ ভর্তি ট্রাক দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের উদ্দেশ্যে স্থলবন্দর ছেড়ে গেছে। সম্পাদনা: রাকিবুল