মুজিব বর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার থাকবে যুবাদের

মুজিব বর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার থাকবে বিশ্বকাপ জয় বাংলাদেশি যুবাদের। দেশে ফিরলে তাদের দেয়া হবে সংবর্ধনা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপত্বিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববারই মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে জয় লাভ করায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল, কোচ, ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এ খেলোয়াড়ি মনোভাব ধরে রেখে এভাবেই ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে হবে।

ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো দেশকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শিরোপা এনে দিয়েছে বাংলার যুবারা। দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে চার বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ডার্ক ওয়ার্থ লুইস মেথডে হারায় ৩ উইকেটে।

স্কোর:

ভারত: ১৭৭/১০ (৪৭.২) জয়শওয়াল ৮৮, তিলক ভার্মা ৩৮; শরিফুল ২/৩১, সাকিব ২/২৮, অভিষেক ৩/৪০।

বাংলাদেশ: ১৭০/৭ (৪২.১) ইমন ৪৭, আকবর ৪৩*; বিষ্ণই ৪/৩০, মিশ্রা ২/২৫।