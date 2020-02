যুব টাইগারদের এই জয় সারা বিশ্বকে অনুপ্রেরণা জোগাবে: স্যার ভিভ রিচার্ডস

স্পোর্টস ডেস্ক : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো কোন বিশ্বকাপ জয় করার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্বভাবতই, তাদের এ সাফল্যে উদ্বেলিত গোটা জাতি। প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ পেল শিরোপার স্বাদ। এ নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে দেশের মানুষ।

টাইগারদের এই জয়ে ক্রিকেট কিংবদন্তি স্যার ভিভ রিচার্ডস টুইট করেছেন, ”অভিনন্দন, বাংলাদেশ টাইগারস। তোমাদের এই জয় সারা বিশ্বকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করা অনেক অর্জনের একটি মাত্র। প্রিয় ভারত, তোমরাও অসাধারণ খেলেছ।”

ক্রিকেট অঙ্গনের অন্যতম সেরা কোচ টম মুডি টুইটে লিখেছেন, ”অসাধারণ মুহূর্ত। জয়টা তাদের প্রাপ্য ছিল।” বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন ইয়ান বিশপও। এছাড়া বিশ্বের অনেক কিংবদন্তি তারাকরা বাংলাদেশ যুবাদের প্রশংসা করেছেন।

জাতীয় দলের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান মুশফিক টুইট করেছেন, ”আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ টাইগারস। খুব গর্বিত মনে হচ্ছে। অধিনায়ক আকবর আলী এবং তার দলকে অভিনন্দন।” সাকিব পোস্ট করে লেখেন, ”বাঘের বাচ্চারা পেরেছে। তারা ভারতের যুবাদের ৩ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা জিতে নিয়েছে।”