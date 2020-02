রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে বহুতল ভবনে আ’গুন

ঢাকা : রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় আ’গু’নের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সোয়া ৩টায় ১০০/১৭ নম্বর এলিফ্যান্ট রোডের ১৮ তলা ভবনের নিচতলায় আ’গুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাসেল শিকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বাটা সিগনালের পাশে একটি ভবনে আ’গু’ন লেগেছে শুনে প্রথমে দুটি ও পরে আরেকটি ইউনিট পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হ’তাহ’তের তথ্য পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের চেষ্টায় ৩৫ মিনিটেই আ’গুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। রাসেল শিকদার বলেন, বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে আ’গুন পুরোপুরি নিভে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নিচতলার বৈদ্যুতিক বোর্ডে শর্টসার্কিট থেকে আ’গুনের সূত্রপাত।