সবচেয়ে ভালো লেগেছে ভারতকে হা’রিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি: পাপন

স্পোর্টস ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ কিংবা ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের হৃদয় ভা’ঙার গল্প অনেক। কাছে গিয়েও ভারতকে হা’রাতে না পারার আ’ক্ষে’প বা’ড়ছিল দিনে দিনে।পে’ন্ডুলামের মতো দু’লছিল ম্যাচ। বা’রবা’র বদ’লাচ্ছিল ম্যাচের রং। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল স্না’য়ুর ক’ঠিন পরী’ক্ষাই নিল বাংলাদেশ ও ভারতের যুবাদের। যে পরী’ক্ষায় জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকু’ট পরল বাংলাদেশ।

রবিবার যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতকে ডা’কও’য়ার্থ লু’ইস মে’থডে ৩ উইকেটে হা’রিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব সেরার মুকু’ট পড়ল বাংলাদেশ।

ঢাকায় থাকা বিসিবি সভাপতি মুঠোফোনে দেন নিজের উ’চ্ছ্বসি’ত প্রশংসা, ‘ধা’পে ধা’পে পরিক’ল্পনা করে এগু’নোর একটা ফল এই অর্জন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এটা যেকোনো ধা’পেই হোক, এর গৌরবই আলাদা।’‘সবচেয়ে বড় কথা ভারতের মতো দলকে হা’রিয়ে আমরা জিতেছি। ওদের সঙ্গে আমার বিভিন্ন পর্যায়ে খালি হা’রছিলাম। কাজেই সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমরা এবার ভারতকে হা’রিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।’

তবে এই সাফল্য যে এমনি এমনি চলে আসেনি, সেকথা জানিয়েছেন তিনি। গত দুই বছরে যুবাদের বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করতে দেশে বিদেশে ৩০টি ম্যাচ আয়োজন করে বিসিবি। যার ফলই এই বিশ্বকাপ ট্রফি, ‘রা’তারা’তি কিছু আসেনি। গত ১৮ মাস থেকে সুপ’রিকল্প’না, অনেকগুলো ম্যাচ আয়োজন করার ফল পেয়েছি আমরা। বাংলাদেশের এই দলকে কিন্তু সবাই গো’নায় ধ’রেছে। সেমিফাইনাল খেলবে সবারই ধারণা ছিল। বিদেশের মাঠে আমরা ভাল খেলিনি। এই ছেলেরা এটাও ভুল প্রমাণ করেছে।’