অধিনায়ক আকবরকে ছাড়াই বিশ্বকাপ জয়ের ব্যানার বানালো বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথমবারের মত বড় কোন আসরের শিরোপা ঘরে তুলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট। তরুন টাইগারদের এমন মনোমুগ্ধকর পারফরম্যান্স দেখে অবাক গোটা দুনিয়া। তাইতো জুনিয়র টাইগারদের বিশ্বজয়ে উচ্ছ্বসিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে অফিসের বস, অভিনেতা থেকে পরিচালকও।

এদিকে টাইগার যুবাদের ঘটা করে বরণ করে নিতে এরইমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) জুনিয়র টাইগারদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিসিবির প্রধান ফটকে বড় করে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জয়ের ব্যানার তোলে ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটি। ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ফটকের মূল ব্যানারেই নেই বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আকবর আলীর ছবি।

এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচনা সমালো’চনা হয়েছে, প্রধান ব্যানারে আকবরের ছবি না থাকার বিষয়টি সমর্থকদের জন্য সত্যি দুঃখজনক। যদিও বড় ব্যানারের পাশে ছোট ব্যানার লাগানো হয়। সেখানে আকবরকে ফোকাস করেই ব্যানার লাগানো হয়।