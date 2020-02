কক্সবাজার বাংলাদেশের ব্যয়বহুল শহরের তালিকায়

নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশের ব্যয়বহুল শহরগুলোর তালিকায় কক্সবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে কক্সবাজার শহরকে ব্যয়বহুল ঘোষণা করে আদেশ জারি করা হয়েছে সোমবার।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বলা হয়েছে, ‘সরকার দেশের পর্যটন শহর কক্সবাজারের শহর/পৌর এলাকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ বাড়িভাড়া, যানবাহন ভাড়া, খাদ্য ও পোশাক সামগ্রীসহ অন্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য বিবেচনায় কক্সবাজার শহর/পৌর এলাকা ব্যয়বহুল হিসেবে ঘোষণা করেছে।’

ব্যয়বহুল ঘোষণা করায় মূলত সরকারি চাকরিজীবীদের বিশেষ বরাদ্দ বাড়বে।

অবস্থানভেদে সরকারি চাকরিজীবীদের সুযোগ সুবিধার ভিন্নতা আছে। ব্যয়বহুল শহর হলে সে অনুযায়ী সরকারি চাকরিজীবীদের মেট্রোপলিটন এলাকার মতো বাড়িভাড়া, যানবাহন ভাড়া, খাদ্য ও পোশাক সামগ্রীসহ অন্য ভাতা পাবেন।