চলে গেলেন সাংবাদিক আবুল ফজল

দেওয়ান নাঈম, হালুয়াঘাট প্রতিনিধি ঃ

প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাংবাদিক আবুল ফজল আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার গভীর রাতে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৫ বছর। তিনি দৈনিক মাটি ও মানুষ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার আসর নামাজের পর আকনপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তার নামাজে জানাজা শেষে আকনপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, ১ পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি পৌরসভার আকনপাড়া গ্রামের মরহুম মৌলভী আব্দুল আলীর ২য় পুত্র।

সাংবাদিক আবুল ফজল ডায়বেটিকসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার মৃত্যুতে হালুয়াঘাট প্রেস ক্লাবে কালো পতাকা উত্তোলন ও সাংবাদিকরা কালো ব্যজ ধারন করেন।

