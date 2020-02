নববর্ষে স্ত্রীকে ২২ ভরি ওজনের স্বর্ণের গয়না উপহার টমটম চালকের

কক্সবাজার: কক্সবাজারের টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের রঙ্গিখালী গাজিপাড়া এলাকার সৈয়দ নূর (৩৬) পেশায় একজন টমটম (ইজিবাইক) চালক। মাটির ঘরে রোদ বৃষ্টি সামাল দিতে পলিথিন ঝু’লিয়ে রাখা। সেই সৈয়দ নূর ইংরেজি নববর্ষের বছরের প্রথম দিনে স্ত্রীকে দিয়েছেন ২২ ভরি ওজনের স্বর্ণের হার। যার মূল্য ১৪ লাখ টাকা। হতদরি’দ্রের আসল চেহারা ধ’রা পড়েছে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের অভি’যানে। বিশাল ইয়া’বা কারবারের হো’তা তিনি। আলোচিত মাটির ঘরেই মিলেছে ১০ হাজার ইয়া’বা।

সূত্র জানায়, দুই সপ্তাহ আগে টেকনাফের বড় ইয়া’বা ব্যবসায়ী নুর হাফেজ ব’ন্দুকযু’দ্ধে নিহ’ত হন। সে সময় পাওয়া কিছু তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের নজ’র পড়ে স্থানীয় টমটম চালক সৈয়দ নুরের দিকে। তবে তিনি বড় মাপের ইয়া’বা ব্যবসায়ী এমন ধারনা মেলেনি। সৈয়দ নুর বসবাস করেন একটি ছোট্ট মাটির ভা’ঙাচো’রা ঘরে। কথি’ত শ্রমজীবীর সেই মাটির ঘরেই সন্দে’হবশত পুলিশ অভি’যান চালিয়ে ১০ হাজার ইয়া’বার চালানসহ সৈয়দ নুরকে হা’তেনা’তে আট’ক করে। এরপর ঘরের মালামাল তল্লা’শি করতে গিয়ে পুলিশের নজ’রে আসে আকর্ষণীয় একটি স্বর্ণের হার।

পুলিশের জিজ্ঞা’সাবাদে সৈয়দ নুর জানান, বছরের প্রথম দিনে স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন ২২ ভরি ওজনের স্বর্ণের হারটি। ঘরেই পাওয়া যায় স্বর্ণালঙ্কার কেনার রশিদ। মূল্য দেখা যায় ১৪ লাখ টাকা। পুলিশ টাকার রশিদসহ হারটি জ’ব্দ করেছে।

টেকনাফ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, সীমা’ন্তে গত দুই বছর ধ’রে ইয়া’বা আট’কের অভি’যান চালাচ্ছি। এবারের ঘটনা পুরোটাই ভিন্ন। আট’ক ইয়া’বা ব্যবসায়ী সৈয়দ নূরকে সন্দে’হ করার মতো কোন ধারণাই ছিল না। দিনের আলোয় তিনি একজন টমটম চালক। বসবাস ঝরাজী’র্ন ঘরে। প্রত্য’ন্ত রঙ্গিখালী গাজিপাড়ার বাসিন্দা সৈয়দ নুর সম্পর্কে ত’থ্য মেলে ইয়া’বা ডন নুর হাফেজ ব’ন্দুকযু’দ্ধে নিহ’ত হবার পর পরই। এখন নিশ্চি’ত হওয়া গেছে নুর একজন বড় মাপের ইয়া’বা ব্যবসায়ী।

ইয়া’বা ব্যবসায়ী সৈয়দ নূরের গ্রেপ্তা’রসহ অবা’ক করা কাহিনী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তুলে ধরেছেন কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন। তিনি জানান, ইয়া’বা ব্যবসায়ীরা এখন কৌ’শল পরিবর্তন করেছেন। তারা প্রকা’শ্যে দীনহী’ন জীবনযাপন করছেন। আগের ইয়া’বা ব্যবসায়ীরা এলাকায় আলিশান বাড়ি নির্মাণ করে সবার নজ’রে পড়েছিলেন। সেসব বাড়ি অভিযানে ভে’ঙে দেয়ার কারণে এখন তারা মাটি ও খড়ের ভা’ঙাচো’রা ঘরে বাসবাসের কৌ’শল নিয়েছেন। সন্দে’হের বাইরে থাকে তাদের এসব কলাকৌ’শল।বিডি প্রতিদিন