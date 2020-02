নেহা কক্করের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই ভাইরাল আদিত্য ও মোনালিসার ভিডিয়ো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘দুপুর ঠাকুরপো’র ঝুমা বউদির সঙ্গে ভোজপুরী গান ‘মুড বিঘাদেলু’ গানে জমিয়ে নাচছেন উদিত নারায়ণের ছেলে আদিত্য নারায়ণ। এমনকি গানের একটি দৃশ্যে মোনালিসার ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে চুম্বন করতেও দেখা গিয়েছে আদিত্য।

ভিডিয়োটি অবশ্য বেশ পুরনো। তবে সম্প্রতি নেহা কক্কর ও আদিত্যর বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই নতুন করে ফের একবার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতেতে আদিত্য ও মোনালিসার এই মিউজিক ভিডিয়ো। কেরিয়ারের প্রথমদিনে বেশকিছু ভোজপুরী গানের মিউজিক ভিডিয়োর জন্য গান ও অভিনয় দুটোই করতে দেখা গিয়েছিল আদিত্যকে। এই ভিডিয়োটিও সেই সময়কার। আর বাঙালি অভিনেত্রী মোনালিসা যে একজন জনপ্রিয় ভোজপুরী অভিনেত্রী সেকথা হয়ত এতদিনে অনেকেরই জানা। আর তিনিই ভোজপুরী অভিনেত্রীদের মধ্যে সবশেষে বেশি পারিশ্রমিক পান তিনি। সিনেমা পিছু মোনালিসা নাকি ৭-৮ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক নেন।

প্রসঙ্গত আশা ভোঁসলের সঙ্গে ‘রঙ্গিলা’ (১৯৯৫) গানে প্রথমবার প্লে-ব্যাক করেন আদিত্য নারায়ণ। পরবর্তীকালে আমির খানের ‘আকেলে হম আকেলে তুম’ ছবিতে বাবা উদিত নারায়ণের সঙ্গে গান করেন আদিত্য। অন্যদিকে মোনালিসা ১২৫টিরও বেশি ভোজপুরী ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছেন। ‘দুপুর ঠাকুরপো’ ওয়েব সিরিজের সিজন ২ এ ঝুমা বৌদির ভূমিকায় বেশ জনপ্রিয়তা পান মোনালিসা।