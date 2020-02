বাংলাাদেশ মানবাধিকার উন্নয়ন কমিশন ল²ীপুর জেলা কমিটি গঠন

আলমগীর হোসেন ল²ীপুর প্রতিনিধি:বাংলাদেশ মানবাধিকার উন্নয়ন কমিশন ল²ীপুর জেলা শাখা কমিটি আগামী ডি: ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুমোধন করেছেন কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ড.কাজী ইরতেজা হাসান। যাহা সরকার অনুমোদিত রেজিং নং ৫-১০১৯৪/২০০৯ ইং।

২১ সদস্য বিশিষ্ট্য ল²ীপুর জেলা কমিটিতে নির্বাচিতরা হলেন ,সভাপতি এ কিউ.এম সাহাবউদ্দিন সাংবাদিক ,সিঃ সহসভাপতি ড্যানি চৌধুরী শাকিক, সহ সভাপতি মো: গাউছুল আজম, সাধারন সম্পাদক মো: দস্তগীর আলম চৌধুরী, সহ সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শিশির, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন রতন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: ওয়াহিদুর রহমান, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ফফর উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক জয়নাল আবেদীন রিপন,

দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম দিপু, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো: হারুনুর রসিদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মিশন ভূইয়া,চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক ডা: আব্দুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক টিপু সুলতান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ,মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রোকসানা আজাদ,সহ মহিলা বিঃ সম্পাদক ফারিহা সুলতানা, ক্রীড়া সম্পাদক রফিকুল ইসলাম,

সংস্কৃতি সম্পাদক মো: আমির হোসেন ,তথ্য প্রযুক্তি বিঃ সম্পাদক এমরান হোসেন ও সাধারণ সদস্য মো:ওসমান পাটোয়ারী। অত্র সংগঠন মানবসেবায় নিয়োজিত রয়েছে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায়ই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য।