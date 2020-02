বাঘের বাচ্চারা পেরেছে, ইতিহাস গড়ে দেখিয়েছে : সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে এখন ভাসছে পুরো দেশ। যুবাদের সেই বিজয়ে সমানভাবে আনন্দিত সাকিব আল হাসান। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় নিজের আনন্দের কথা জানান সাকিব।

তিনি বলেন, ”বাঘের বাচ্চারা পেরেছে। তারা ভারতের যুবাদের ৩ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা জিতে নিয়েছে।” চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপে শিরোপা এখন বাংলাদেশের।

অধিনায়ক আকবর আলীর দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে তিন উইকেটে জয় পান তারা। যুবারা এই জয় থেকে যখন মাত্র ১৫ রান দূরে, তখন বৃষ্টি নামে পচেফস্ট্রুমের আকাশে। পরে আবার খেলা শুরু হওয়ায় বৃষ্টি আইনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র সাত রানে, যা নিতে আকবর আলীদের কোনো কষ্টই হয়নি।