বয়সে ১১ বছরের ছোট যুবকের সঙ্গে পরকীয়া ২ সন্তানের মার, পরিণতি মর্মান্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদন : বয়সে ছোট যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহিভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন গৃহবধূ। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে সেই প্রেমিকাকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন প্রেমিক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

আত্মঘাতী প্রেমিকের নাম জয়ন্ত সিং। বয়স ২৪ বছর। বাড়ি ভাতারের খেড়ুর গ্রামের পালপাড়ায়। জানা গিয়েছে, অবিবাহিত জয়ন্ত সিংয়ের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল পম্পা রায়ের। পাশের গ্রাম ছাদনি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা পম্পা বয়সে জয়ন্তের থেকে ১১ বছরের বড়। ৩৫ বছরের বিবাহিতা পম্পা রায়ের এক ছেলে ও এক মেয়েও আছে।

এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই যুগলের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। সম্প্রতি দুজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। জয়ন্ত সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আর টিকিয়ে রাখতে চাইছিলেন না পম্পা রায়। মেলামেশা বন্ধ করে দেন তিনি। অভিযোগ, এরপরই সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যান জয়ন্ত। ডেকে নিয়ে গিয়ে পম্পাকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর, দেহ বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দেন।

তারপরই নিজেও আত্মঘাতী হন জয়ন্ত সিং। এদিন সকালে পুকুরে পম্পা রায়ের দেহ ভাসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। অন্যদিকে বাড়ির ভিতর থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় জয়ন্ত সিংয়ের ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ভাতার থানার পুলিস। দেহ দুটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।