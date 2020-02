“শোক বার্তা”

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে জানানো যাচ্ছে যে,ল²ীপুর প্রেস ক্লাবের সম্মানীত সদস্য ও দৈনিক সোনালী বার্তা পত্রিকার স্টাফ রির্পোটার এ কিউএম সাহাবউদ্দিনের মাতা মোসাৎ সাফিয়া খাতুন গত ৩০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।ইন্নালিল্লাহে …রাজিউন। তিনি ব্রেণ ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন অসুস্থ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়ে ছিল ৯০ বছর। তিনি এক ছেলে এক মেয়ে অসংখ্য নাতী নাতনী অনেক গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে জাতীয় দৈনিক সোনালী বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক ও পরিবারের পক্ষ থেকে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা পরম করুনাময়ের নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। একই সাথে মরহুমের শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এ শোক ও সংকট ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি।মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনার জন্য সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক ও প্রকাশক

মো: শাহজাহান মিয়া

দৈনিক সোনালী বার্তা

ঢাকা

Please follow and like us: