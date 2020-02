শ্বশুরমশাই কবি হরিবংশ রাই বচ্চন ও শাশুড়ি মা তেজি বচ্চনের সঙ্গে জয়া, দেখুন এই ভিডিয়ো

নিজস্ব প্রতিবেদন : বৈঠকখানায় একসঙ্গে বসে রয়েছেন আড্ডা ও গল্প গুজবে ব্যস্ত অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চন। সঙ্গে রয়েছেন জয়া বচ্চনের শ্বশুড়মশাই হরিবংশ রাই বচ্চন। যিনি কিনা হিন্দি সাহিত্যের একজন খ্যতনামা লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গে রসে রয়েছেন জয়ার শাশুড়িমা তেজি কৌর বচ্চন (সমাজকর্মী হিসাবেই সুপরিচিত ছিলেন)। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উঠে এসেছে বচ্চন পরিবারের বহু পুরনো একটি ভিডিয়ো।

ভিডিয়োটি একটি ফ্যান পেজ Moses Sapir তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়। সেটি নজরে পরে খোদ বিগ বি-র। তিনিও ভিডিয়োটি শেয়ার করে পাল্টা লেখেন, ” কী সুন্দর একটি মুহূর্ত, যে মুহূর্তের সঙ্গে আবারও একবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করবে।”

ভিডিয়োটি বেশ পুরনো। এখানে জয়া বচ্চনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেসময় তাঁরও বয়স ভীষণই কম, এবং অমিতাভ বচ্চনেরও তখন অল্প বয়স। প্রসঙ্গত, বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের ভীষণই কাছের ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। বিগ বি বরাবরই স্বীকার করে এসেছেন তাঁর কাছে তাঁর বাবা ছিলেন ‘সাপোর্ট সিস্টেম’।

13

1

Tweet

Amitabh Bachchan

@SrBachchan

such moments .. loved and lived again and again

Quote Tweet Moses Sapir @MosesSapir · Jan 11 Dr Harivansh Rai Bachchan with Mrs Teji Bachchan , Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan @SrBachchan 0:57

2:14 AM · Jan 12, 2020 · Twitter Web App