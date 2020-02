শ্বশুর বাড়িতে ফাঁস দিয়ে জামাতার আত্মহত্যা

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে শ্বশুর বাড়িতে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে জামাতা। মঙ্গলবার (১১ ফেব্রæয়ারি) সকালে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, ভূঞাপুর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের হায়দার আলীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী গোপালপুর উপজেলার উড়িয়াবাড়ী গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর (৩৮)। পারিবারিক দন্দের কারণে কিছুদিন যাবৎ জাহাঙ্গীর ও স্ত্রী সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে থাকতো। গত সোমবার দিবাগত রাতের কোন সময় বাড়ীর গাছে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ভূঞাপুর থানা অফিসার ইনচার্জ মো. রাশিদুল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।