আজকের রাশিফল: মিথুনের শুভ দিন

মেষ (২১ মার্চ – ২০ এপ্রিল

মেষ রাশির জাতক জাতিকার দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। শরীর স্বাস্থ্য কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়বে। হঠাৎ করে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সাহায্য প্রয়োজন হবে। অনৈতিক কাজের থেকে দূরে থাকুন। অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রতি আরো বেশি আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করুন। কারো উপর বল প্রয়োগ করার ফল ভালো নাও হতে পারে।

বৃষ (২১ এপ্রিল – ২১ মে)

বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের দিনটি প্রেমের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের। অভিনয় ও কন্ঠ শিল্পীদের পেশাগত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ পেয়ে যাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে বন্ধু ও প্রিয়মানুষের সহায়তা আশা করা যায়। সন্তানের পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনো দুঃশ্চিন্তার অবশান হবে। সৃজনশীল পেশাজীবীদের আয় রোজগার বৃদ্ধি পাবে।

মিথুন (২২ মে – ২১ জুন)

মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। সাংসারিক পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। গৃহে আত্মীয় সমাগম হতে পারে। ভাড়াটিয়ারা কোনো ভালো সংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীক কাজে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার যোগ। কোনো নিকট আত্মীয় বা মায়ের সাহায্য পেতে পারেন। যানবাহন ও ভূমি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে।

কর্কট (২২ জুন – ২২ জুলাই)

কর্কট রাশির জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। বিদেশ থেকে ভালো সংবাদ লাভ। প্রতিবেশীর বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রীত হতে পারেন। ছোট ভাই বোনের চাকরি লাভের সম্ভাবনা। প্রকাশক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের আয় রোজগার বৃদ্ধি পাবে। মুদ্রণ ও প্রিন্টিং কাজে কিছু টাকা ব্যয় করতে পারেন। বই মেলায় বেড়াতে যেতে পারেন।

সিংহ (২৩ জুলাই – ২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশির জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থভাগ্য বলবান হয়ে উঠবে। বকেয়া টাকা পয়সা আদায় করতে পারবেন। গৃহে শ্যালক শ্যালিকার আগমন হতে পারে। কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে পারেন। খাদ্য ও পানিয়ের ব্যবসায়ীরা আশানুরুপ লাভ করতে পারবেন। হোটেল মোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা কিছু লাভ করতে পারবেন।

কন্যা (২৪ আগস্ট – ২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশির জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। ব্যবসায়ীক সকল কাজে সাফল্য আশা করতে পারেন। প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অসুস্থদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে। কর্মস্থলে কোনো নুতন দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্য পেয়ে যাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি আশা করতে পারেন।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর – ২৩ অক্টোবর)

তুলার জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। সময় কিছুটা ব্যয় বহুল হতে পারে। অফিশিয়াল বা ব্যবসায়িক কাজের জন্য দূরে কোথাও যাত্রা করতে পারেন। ট্রান্সপোর্ট ও পরিবহন ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আসবে। প্রবাসীদের কর্মস্থলে অনাকাঙ্খীত কিছু জটিলতা দেখা দেবে। সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর – ২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকার দিনটি শুভ সম্ভাবনাময়। কর্ম স্থলে আশানুরুপ অগ্রগতি হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্বাভাবিক আয় রোজগার আশা করতে পারেন। খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের ভালো বেচাকেনার সুযোগ রয়েছে। কর্ম ক্ষেত্রে কোনো বন্ধুর সাহায্য পাবেন। বড় ভাই বোনের সাথে বেড়াতে যাওয়ার যোগ।

ধনু (২৩ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশির জাতক জাতিকার দিনটি শুভ সম্ভাবনাময়। কর্মস্থলে আয় রোজগার বৃদ্ধি পাবে। বেকারদের নুতন কর্ম লাভের সুযোগ আসবে। সামাজিক ও সাঙ্গঠনিক কাজে সম্মানিত হতে পারেন। পেশাজীবীদের কাজের মূল্যায়ণ স্বরুপ পদোন্নতি হতে পারে। প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তির সাহায্য পাবেন। ব্যবসায়ীক কাজে ব্যস্ত থাকার সম্ভাবনা।

মকর (২২ ডিসেম্বর – ২০ জানুয়ারি)

মকর রাশির জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। বিদ্যার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীক কাজে বিদেশ যাত্রার যোগ প্রবল। ব্যবসায়ীক বা রাজনৈতিক কাজে বাবার পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মীক কাজে সফল হবেন। শিক্ষক ও গবেষকদের আয় রোজগার বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে চাকুরির যোগ প্রবল।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকার দিনটি শুভ সম্ভাবনাময়। সকাল সকাল পাওনাদারের আগমন হতে পারে। অফিসের কোনো সহকর্মীর কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন। ব্যাংকে কর্ম লাভের সুযোগ প্রবল। ব্যবসায়ীক কাজের জন্য কিছু টাকা ঋণ করতে হবে। কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ পেতে পারেন। শেয়ার বেচাকেনার ক্ষেত্রে সতর্ক হোন।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)

মীন রাশির জাতক জাতিকার দিনটি ভালো যাবে। ব্যবসায়ীক অবস্থার উন্নতি হবে। অংশীদারি ব্যবসায়ে ভালো লাভের আশা রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি আশা করা যায়। অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তায় অগ্রগতির সম্ভাবনা। সাংসারিক ক্ষেত্রে কোনো আত্মীয়র সাহায্য পেতে পারেন। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার যোগ।