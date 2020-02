কৃষকরা হয়রানীর শিকার হলে জড়িতদের ছাড় দেয়া হবেনা -খাদ্য মন্ত্রী

মনির হোসেন,বরিশাল ব্যুরো \ খাদ্য মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। কৃষক ধান বিক্রি করতে এসে কোন রকম হয়রানীর শিকার হলে, খাদ্য গুদাম রক্ষক বা এর সাথে জড়িতদের কোন রকম ছাড় দেয়া হবেনা। কৃষক যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য পায় এবং তাদের ধান বিক্রি করতে এসে গুদামের লেবারদের বাড়তি মজুরী দিতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে আমন ধান সংগ্রহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের চাল রপ্তানী করার লক্ষ্যে সারাদেশে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুই শতাধিক সাইলো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তাই এই দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের আগের অনিয়মের কথা ভুলে গিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। ধান ক্রয়ের বেলায় প্রকৃত কৃষকদের তালিকা ফের যাহাই বাচাই করতে হবে। মিল মালিককরা সরকারী গুদামে চাল দেয়ার সময় যেন কাবিখার চাল কিনে বা নিন্মমানের চাল সরবরাহ করতে না পারেন সে বিষয়ে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তাদের সজাগ থাকতে হবে।

বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ এ্যাডভোকেট তালুকদার মোঃ ইউনুস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হরিদাশ অধিকারী, সাংবাদিক এ্যাডভোকেট এসএম ইকবাল, মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন উপজেলার নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা চেয়ারম্যানগণ, কৃষক, ব্যবসায়ী, মিল মালিক, খাদ্য ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

