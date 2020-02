দেশে পৌঁছেছে বিশ্বজয়ীরা, বিমানবন্দরে ‘ওয়াটার স্যালুট’ দিয়ে বরণ

স্পোর্টস ডেস্ক : অবশেষে দেশে মাটিতে পা রাখলেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আজ বুধবার বিকাল ৪টা ৫০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান আকবর আলীরা। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে দুবাই হয়ে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে-৫৮৬ ফ্লাইটে দেশে আসেন লাল-সুবজের প্রতিনিধিরা।

যুবা টাইগারদের বহনকারী বিমানটি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওয়াটার স্যালুট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। টার্মিনালের সামনে ফায়ার সার্ভিসের দুটি গাড়ি দিয়ে বিমানের দুদিক থেকে পানি ছিটানোর মাধ্যমে টাইগারদের বরণ করে নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

পরে বিমান থেকে নামার পর লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেবেন বিসিবি সভাপতি ও পরিচালকরা। এরপর বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বিসিবিতে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের। প্রথমবারের মতো ক্রিকেটে বিশ্বকাপের দেখা পায় বাংলাদেশ। তাই যুবাদের বরণ করতে আয়োজনের কমতি রাখেনি বিসিবি।