বিশ্বজয়ী যুবাদের বিমানবন্দর থেকে মিরপুর পর্যন্ত মোটর শোভাযাত্রা ও পুষ্পবৃষ্টিতে বরণ

স্পোর্টস ডেস্ক : যুব বিশ্বকাপ জিতে বাংলাদেশ যুব দল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেছে। আজ ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার বিকাল ৫টার কিছু আগে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর মোটর শোভাযাত্রায় আকবর আলিদের বিশেষ বাসে করে নেওয়া হয় মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

এ সময় রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষও অভিবাদন জানান বাংলাদেশকে প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা এনে দেওয়া ক্রিকেটারদের। বিমানবন্দর থেকে মিরপুরগামী পুরো রাস্তা মুখর হয়ে উঠে ‘বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ স্লো’গা’নে। এদিকে স্টেডিয়ামের সামনে আগে থেকেই জড়ো ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। পুষ্পবৃষ্টি আর স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে রাখেন তারা।

ক্রিকেটাররা স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছার আগ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু আকবর-ইমন-রাকিবুলরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করার পরপরই সেই উপচে পড়া ভিড় সামলাতে পারেনি পুলিশ। হুড়মুড়িয়ে দর্শকরা প্রবেশ করে স্টেডিয়াম চত্বরে। এ সময় অন্তত আড়াই থেকে তিনশ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাও প্রবেশ করে স্টেডিয়ামের মূল চত্বরে।