বড়াইগ্রামে সাফবিন প্রকল্পের মত বিনিময় সভা

নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামে ক্ষুদ্র কৃষকদের খাপ খাওয়ানোর উপযোগী খামার ও জীব বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাফবিন প্রকল্পের উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার বনপাড়াস্থ কারিতাস-সাফবিন প্রকল্প কার্যালয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যবিধি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে এই মত বিনিময় সভা হয়।

প্রকল্পের সমম্বয়কারী জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার কুন্ডু, উপ-সহকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মো. মঞ্জুর মোর্শেদ, সাফবীন প্রকল্প কর্মকর্তা তন্ময় কুমার, শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, জনপ্রতিনিধি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সাংবাদিক পিকেএম আব্দুল বারী, স্থানীয় নারী-পুরুষ সুবিধাভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

