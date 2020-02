ভারতীয় যুবাদের আরও বড় শা’স্তির দাবি আজহার উদ্দিন ও কপিল দেবের

স্পোর্টস ডেস্ক : আইসিসির তরফ থেকে বেশ ব’ড়স’ড় শা’স্তিই দেয়া হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে অপ্রী’তিকর পরি’স্থিতির জন্ম দেয়া ক্রিকেটারদের। যেখানে বাংলাদেশ থেকে রাকিবুল হাসান, তৌহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন এবং ভারত থেকে রবি বিষ্ণু ও আকাশ সিংকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ম্যাচের জন্য নি’ষি’দ্ধ করা হয়েছে।

তবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই সাবেক অধিনায়ক কপিল দেব ও মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনের দাবী, আইসিসির বাইরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও (বিসিসিআই) উচিৎ অভি’যু’ক্ত খেলোয়াড়দের বি’রু’দ্ধে আরও ক’ঠো’র পদক্ষেপ নেয়া। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে এমন কিছু করতে না পারলে।

রোববারের ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মধ্যে স্লে’জি বা কথা কা’টাকা’টি- যা হয়েছিল, সবই ছিলো স্পোর্টিং। পুরোপুরি ক্রিকেটীয়। মাঠের সেসব ঘটনা মাঠে রাখাই হতো যু’ক্তিযু’ক্ত কাজ। কিন্তু তা না করে ম্যাচ শেষে প্রায় হা’তা’হা’তি লেগে যায় দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে।

যে কারণে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের তিন ক্রিকেটার তৌহিদ হৃদয় (১০ ম্যাচ নি’ষি’দ্ধ), শামীম হোসেন (৮ ম্যাচ নি’ষি’দ্ধ) এবং রকিবুল হাসান (৪ ম্যাচ নি’ষি’দ্ধ) এবং ভারতের দুই ক্রিকেটারের মধ্যে আকাশ সিং নি’ষি’দ্ধ হয়েছেন ৬ ম্যাচ আর লেগস্পিনার রবি বিষ্ণুইকে নি’ষি’দ্ধ করা হয়েছে ৫ ম্যাচ।

এ শা’স্তির বাইরেও বিসিসিআইয়ের বাড়তি প’দক্ষে’প নেয়া উচিৎ জানিয়ে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব বলেন, ”আমি চাই, অ’ভিযু’ক্ত খেলোয়াড়দের বি’রু’দ্ধে বিসিসিআই যেনো ক’ঠো’র শা’স্তির ঘোষণা দেয়। যাতে করে এটা একটা উদাহ’রণ হয়ে থাকে। প্রতিপ’ক্ষকে গা’লিগা’লাজ করা ক্রিকেটীয় ক’র্মকা’ণ্ডের মধ্যে পড়ে না। আমি মনে করি এসব যুবাদের বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে শা’স্তি পাওয়াই উচিৎ।

একই সু’রে আরেক সাবেক অধিনায়ক আজহার উদ্দিনের ক’ণ্ঠেও, ”আমি হলে এসব অনূর্ধ্ব-১৯ খেলোয়াড়দের বি’প’ক্ষে পদ’ক্ষে’প নিতাম। একইসঙ্গে আমি জানতে চাই, এসব যুবা খেলোয়াড়দের য’থায’থ শি’ক্ষা দেয়ার জন্য দলের সাপোর্ট স্টাফের ভূমিকাটা কী? দেরি হয়ে যাওয়ার আগে এখনই কিছু করা উচিৎ। এসব ছেলেদের অবশ্যই শৃ’ঙ্খ’লার মধ্যে থাকতে হবে।”