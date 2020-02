সাগর-রুনি হত্যা মামলার অগ্রগতির জন্য পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে -আইজিপি

মনির হোসেন,বরিশাল ব্যুরো \ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেছেন, সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনি হত্যা মামলার অগ্রগতির জন্য পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। হত্যাকান্ডের ঘটনায় তদন্তের ক্লু পেতে সময় লেগে যায়। পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং একটি ফোর্স এ বিষয়ে কাজ করছে। তদন্তে সময় লাগলেও এটিকে পুলিশের ব্যর্থতা বলা যাবেনা। কেননা হত্যা মামলার কোনোটির তথ্য তাৎক্ষণিক আবার কোনোটিতে তথ্য পেতে সময় লেগে যায়। এ ধরনের ঘটনা বিশে^র অনেক দেশে আছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় বরিশাল পুলিশ লাইন কম্পাউন্ডের ভিতরে নবনির্মিত পুলিশ বিভাগের সার্কেল এএসপি অফিস কাম বাসভবন, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের ১২টি ব্যারাক ভবন ও জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার আগরপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রসহ ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র ভবনের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধণী অনুষ্ঠান শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আইজিপি আরও বলেন, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারনে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা বেড়েছে। এ ধরনের অপরাধ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিটি পরিবার থেকে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে সচেতনা সৃষ্টি তৈরী করতে হবে। ধর্ষণের মতো ব্যাধি সমাজের সর্বক্ষনে বেড়েছে তা পুলিশের তালিকায় রয়েছে, এজন্য সকল পুলিশ বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যেখানেই এ ধরনের মতো ঘটনা ঘটবে তাৎক্ষনিকভাবে যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এরপূর্বে আইজিপি নবনির্মিত অফিস ও ব্যারাকের নবনির্মিত ভবনে ফুলের ফিতা কেটে উদ্বোধণ ও বিভিন্ন সাইড পরিদর্শন করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ শফিকুল ইসলাম বিপিএম বার পিপিএম, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ শাহাবুদ্দিন খান বিপিএম বার, র‌্যাব-৮ এর অধিনায়ক আতিকা ইসলাম, জেলা পুলিশ সুপার মোঃ সাইফুল ইসলাম বিপিএম বার, জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল রাকিব প্রমুখ। সবশেষে আইজিপি ড. জাবেদ পাটোয়ারী পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় অংশগ্রহন করেন।

