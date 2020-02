আল্লাহর কসম, ইস’লাম গ্রহণ করে আমি সম্মানিত: মা’র্কিন সঙ্গীতশিল্পী

ইস’লাম ধ’র্ম গ্রহণ করেছেন মা’র্কিন সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার ডেলা মাইলস।

কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করে তিনি ইস’লাম ধ’র্মে প্রবেশ করেন। খবরে বলা হয়েছে,

ডেলা মাইলসের অফিসিয়াল ফেসবুক ও টুইটারে কিছু ছবি পোস্ট করে।

পোস্ট’কৃত ছবিতে দেখা যায়, ইস্তানবুলের বিখ্যাত সুলতান আহমেদ ম’সজিদের ভিতরে হিজাব পরে ঘোরাফেরা করছেন ডেরা।

জানা যায়, মা’র্কিন এই সঙ্গীতশিল্পী কয়েক বছর ধরে ইস’লাম ধ’র্ম নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। এতেই তিনি ইস’লাম স’ম্পর্কে জেনে মুগ্ধ হয়ে যান। অবশেষে খ্রিস্টধ’র্ম ত্যাগ করে ইস’লাম গ্রহণ করেন।

ডেলা বলেন, ইস’লাম ভালবাসা ও সহনশীলতার ধ’র্ম।

মুহাম্মাদ (সা.) সম্মন্ধে জ্ঞান অর্জন আমা’র নিকট খুবই চ’মৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! ইস’লাম ধ’র্ম গ্রহণ করে আমি সম্মানিত হয়েছি।