উলিপুরে লালদল ক্রীড়া সংগঠনের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

হাফিজুর রহমান সেলিম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) থেকে

কুড়িগ্রামের উলিপুরে ‘লালদল’ ক্রীড়া সংগঠনের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে। বুধবার (১২ ফেব্রæয়ারী) সকালে উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের কার্যালয়ে জাতীয় ও সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা শেষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের করা হয়। পরে কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি ও যুগান্তর পত্রিকার প্রতিনিধি লক্ষন সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জেলা পরিষদ সদস্য আলহাজ্ব ফরহাদ হোসেন মোল্লা, বণিক সমিতির সাধারন সম্পাদক মাঈনুল হোসেন মন্ডল দুলু, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আব্দুল মালেক, আব্দুল মোতালেব, সংগঠনের সাবেক ফুটবলার আব্দুর রহিম, রফিকুল ইসলাম রকি, নজরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম সরদার সাজু, নুর আমিন, সাইদুর হোসেন সরদার খোকা, যোবায়ের হোসেন প্রমুখ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিকালে উলিপুর এমএস স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে লালদল বনাম ফেন্ডস্ ক্লাবের মধ্যে প্রতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

