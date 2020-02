এমপি রেজাউল করিম বাবলু সংসদে বলেছেন যারা মিজানুর রহমান আজহারীর সমালোচনা করে, তারাই ফিল্ডে গিয়ে টি’নএ’জ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বু’ক ফা’ইট্যা যায় গান করে (ভিডিও)

বগুড়া-৭ আসনের স্বতন্ত্র এমপি রেজাউল করিম বাবলু বলেছেন, যারা মিজানুর রহমান আজহারীর সমা’লোচনা করে, তারাই ফিল্ডে গিয়ে টি’নএ’জ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বু’ক ফা’ইট্যা যায় গান করে তাদের উ’ত্ত্য’ক্ত করে। তাদের উ’চ্ছৃঙ্খ’ল করে।

তিনি বলেন, পাঙ্খাও’য়া’লিরা গিয়ে পা’ঙ্খার গা’ন গা’য়। বু’ক ফা’ইট্টা যায়- এসব গান গেয়ে যখন যুবসমাজকে ধ্বং’স করে, তখন আমরা কিছু বলি না, মাননীয় স্পিকার।’

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে দেয়া এক বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ইতিমধ্যে তার বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভা’ইরাল হয়েছে।

রেজাউল করিম বাবলু বলেন, মূলত ধ’র্ষণ, খু’ন, রাহা’জানি– এই নৈতিক চরিত্রের অব’ক্ষয়ের কারণ তালা’শ করতে হবে।

‘আমার দৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খু’ন, ধ’র্ষ’ণ, রাহা’জা’নি বন্ধ হবে না, কমবে না।’

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি কয়েক দিন হলো আমাদের একজন ইসলামি বক্তা আজহারীকে নিয়ে কথা উঠছে। আজহারী কী রাজনীতি জানেন, তার বয়স কত। নট লেস দেন টুয়েন্টি ফাইভ ইয়ারস। সে কী রাজনীতি বোঝে, আজহারী কী রাজনীতি বোঝে যে, তাকে নিয়ে আমরা বড় বড় লোকগুলো টানা’টা’নি করি। তাকে আরও ওপরের দিকে তুলে দিই।

এমপি বাবলু বলেন, কয়েকটা কোরআনের আয়াত নিয়ে কথা বলেন। তার পে’ছনে আমরা সবাই লে’গেছি। মাননীয় স্পিকার, এটি আজহারীর সঙ্গে লাগা নয়, এটি করে আমাদের ধর্মীয় অ’নুভূতিতে আ’ঘাত হা’না হয়েছে।

কিছু বিদেশি গো’য়েন্দা, বিদেশি এ’জেন্ডা বাস্তবায়নকারী স্বা’র্থান্বে’ষী ব্যক্তি আমাদের এই ৯৫ শতাংশ মুসলিম দেশে ধর্মীয় অনু’ভূ’তিতে আঘা’ত হেনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুনাম ক্ষু’ণ্ন করছে বলে মনে করেন এই সংসদ সদস্য।

তিনি বলেন, মাননীয় স্পিকার, আমরা এই জাতীয় সংসদের অনেক সময় অবা’ন্তর কথা বলে থাকি। কেউ সহনীয় পর্যা’য়ে ঘু’ষ খেতে বলি, কেউ গ্রি’ল ধরে ১০ তলা ভ’বন ফে’লে দেয়।

‘এই মুজিববর্ষে, ৫০ বছর পরও আমরা রাজা’কার আর মুক্তি’যো’দ্ধার তালিকার ফয়সালা করতে পারিনি। সেখানে কে দুই-একটা কথা বলেন, কোরআনের আয়াত বলেন, হাদিস বলেন– আর আমরা ওঠেপড়ে লে’গেছি তার পেছ’নে।’

রেজাউল করিম বাবলু আরও বলেন, যারা ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে অ’তিউৎসা’হী হয়ে, সরকারের ‘ভাবমূ’র্তি ন’ষ্ট করছে, তাদের চিহ্নিত করা হোক। আজ তারা এ বিষয়ে এত অ’তিউৎসা’হী কেন?’

‘এটি মুসলিম কান্ট্রি। ইসলামের সবচেয়ে বড় শ’ত্রু ইহু’দি-না’সারা। খ্রি’স্টান-ইহু’দিরা তাদের এ’জেন্ডা দিয়ে তাদের বাস্তবায়নকারী লোক ও গু’প্তচর’গুলো’কে দিয়ে আমাদের নৈ’তিক চ’রিত্র অধপ’তন করে।’



