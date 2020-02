পছন্দের মেয়েকে পটানোর কৌশল!

অনেকে যারা মেয়েদের সাথে কথা বলতে লজ্জা পান। আবার কেউ কেউ মেয়েদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ভাবেন সে কি মনে করবে। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলবো? আবার না হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এত চিন্তার কিছু নেই। কয়েকটি সহজ উপায়ে আপনি বিষয়টিকে অনেক সহজ করতে পারেন।প্রথমে আপনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকুন। যখন মেয়েটি আপনার দিকে তাকাবে তখন আপনি একটা সুন্দর হাসি দিয়ে মাথাটা নিচের দিকে করে মুখটা ঘুরিয়ে নিন। তবে হাসিটা যেন বোকাটে হাসি না হয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যে মেয়ে ইমপ্রেস হয়ে যাবে। মেয়েটির সাথে সবসময় মিষ্টি মিষ্টি কথা বলুন। বেশি করে ওর কথা শুনুন।

তবে প্রথমেই বেশি প্রোপোজ করবেন না। যখন মনে হবে মেয়েটির আপনার প্রতি একটা আকর্ষণ কাজ করছে তখন ভালো কোনো জায়গায় গিয়ে রোমান্টিকভাবে প্রোপোজ করুন। মেয়েটি যদি আপনাকে প্রথম থেকেই জানে তাহলে ওর সামনে ভালো ছেলে হয়ে থাকার চেষ্টা করুন। যদি মেয়েটি আপনাকে পছন্দ না করে তাহলে বেশি চিন্তা করবেন না। মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্য সবসময় তৈরী থাকুন।

আগে যদি মেয়েটি আপনাকে না বলে থাকে তাহলে এমন করে থাকবেন যেনো মনে হয় আপনি তাকে প্রচন্ড ভালোবাসেন। কোনো মেয়ের সাথে যদি লাইন মারতে চান তাহলে প্রথমে তার দিকে এমনভাবে তাকাবেন যাতে মেয়েটি বুঝতে পারে যে আপনি তার সাথে লাইন মারতে চাইছেন। যে মেয়েকে পটাতে চাইছেন তার সাথে যদি হঠাৎ করে কোনো জায়গায় দেখা হয়ে যায় তাহলে আপনি এমন কথা বলুন যেনো মনে হয় আপনি তার কথাই ভাবছিলেন। আপনি যাকে চাইছেন সেই মেয়েটির সামনে তাঁর বন্ধুদের প্রশংসা করুন। মেয়েরা তাদের চুলের প্রশংসা শুনতে খুব ভালোবাসে। তাই তাদের চুলের প্রশংসা করুন।

মেয়েরা সেই ছেলেদের বেশি পছন্দ করে যারা সবসময় খোলা মনে কথা বলে। তাই মেয়েদের সামনে লাজুক ছেলে হবেন না। কোনো মেয়েকে যদি ভালো লেগে যায় তাহলে তাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করুন। যখন বুঝতে পারবে এবং আপনার দিকে তাকাবে তখন আপনি মেয়েটির দিকে আর তাকাবেন না।