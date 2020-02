স্ত্রী বয়সে বড় হলে হতে পারে যেসব সমস্যা!

আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত বেশি বয়সের পার্থক্য দেখা যায়। প্রেমিকা বা স্ত্রী, প্রেমিক বা স্বামী বয়সে ছোট হবে এটাই আমরা সবাই স্বাভাবিক বলে জানি। কিন্তু এমনটাও হয়ে থাকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বয়সে বড় হবে। কারণ আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাই তৈরি করে দিয়েছে।

তবে একথা সত্য যে ভলোবাসা সব সময় বয়স দেখে হয় না। যে কোনো বয়সে প্রেম হতে পারে। এমনকি বিয়েও হতে দেখা যায়। কিন্তু অসম’ বয়সের সম্পর্ক সহজে মেনে নিতে চায় না। এমনকি বয়সের পার্থক্যের কারণে ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সমস্যা দেখা দেয়। চলুন জেনে নেই সঙ্গী বয়সে বড় হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে।

পারিবারিক ও সামাজিক:

যদি স্ত্রী বয়সে বড় হয় তবে পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে উভয়ের মধ্যেই মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই মানসিক চাপের ফলে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এমনো হয় যে এই সম্পর্ক ভেঙেও যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বোঝাপড়ার:

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্যের কারণে তাদের দুইজনের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে হতে পারে অনেক ভুল-বোঝাবুঝিও। ভেঙে যেতে পারে সংসার।

গর্ভধারণ:

সাধারণত মেয়েদের ৩০-৩৫ বছরের পরেই গর্ভধারণের ব্যাপারটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই স্ত্রীর বয়স বেশি হলে তা আরো বেশি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

যৌনজীবন:

বয়সের পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব বেশি হলে একটা সময়ে গিয়ে যৌনজীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এর ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে কলহ সৃষ্টি হয়।