করোনাভাইরাস নিয়ে গুজব ছড়ানোয় আটক ৫

আটকরা সন্ত্রাস দমনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ ইউনিট কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)’র সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগে আছেন।

এদের মধ্যে দৈনিক খবর, টুইটবাংলা ডটকম, অন্য আলো, শেখ রানা (ফেসবুক আইডি), এমএ হাসনাত জামিল (ফেসবুক আইডি) সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) এ এফ এম আল-কিবরিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়।