তানোরে সুজনের গণসংযোগে বিপুল সাড়া

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোর পৌরসভার আগামি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী (সাম্ভব্য প্রার্থী) আওয়ামী লীগ নেতা, দক্ষ সংগঠক, প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবুল বাশার সুজন দিনব্যাপী পৌরসভার তালন্দ কলেজ পাড়া ও বাজার, সুমাসপুর, হরিদেবপুর ও গোকুল গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। এছাড়াও তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুমাসপুর গ্রামে দিনব্যাপী বিনামূল্য চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প পরিদর্শন, সেবা প্রার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ সময় তিনি এলাকার শিশু কিশোরদের মধ্যে ক্রিকেট ব্যাট, ফুটবল ও অটোচালক সমিতির সদস্যদের মধ্যে গেঞ্জি বিতরণ করেছেন। চলতি বছরের ১৭ ফেব্ররুয়ারী সোমবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে সুজন দিনভর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা ও জননেত্রী শেখ হাসিনা, স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়নার পক্ষ থেকে তিনি পৌরবাসীকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা জানান ও মতবিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল সোনার, কাউন্সিলর তাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বাবু, ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার,, হিরো, মোর্শেদুল মোমেনিন রিয়াদ, তানভির রেজা, মেহেদী হাসান, ফয়সাল সরকার অমি, সোহেল রানা রামিল সুইট ও জুয়েল রানা প্রমূখ। আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে তিনি মেয়র নির্বচিত হলে পরিচ্ছন্ন পৌরসভা উপহার দেয়ার পাশাপাশি নাগরিক সেবার মান নিশ্চিত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্র“তি ব্যক্ত করেন। তিনি ব্যক্তি বিশেষ নয় এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে উন্নয়ন কর্মকান্ড এগিয়ে নিতে আগামি পৌর নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করার আহবান জানান। তরুণ-মেধাবী, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ইমেজ, আদর্শিক-পরীক্ষিত, ত্যাগী-নিবেদিতপ্রাণ, কর্মী-জনবান্ধব রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

এদিকে শীত মৌসুমের শুরু থেকে পৌর এলাকায় অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, মসজিদ-মন্দির-গীর্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিয়মিত উঠান বৈঠক, গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণায় সাধারণ মানুষের বিপুল সাড়া ও নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে প্রার্থী হলে তার বিজয় প্রায় নিশ্চিত। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামি পৌর নির্বাচনে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করে ভোটারদের সঙ্গে কোলাকুলি ও কুশল-মতবিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। এদিকে মেধাবী, আদর্শিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতা সম্পন্ন তরুণ নেতৃত্ব আবুল বাসার সূজন মাঠে নামায় পৌর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়েছে নেতা ও কর্মী-সমর্থকদের মাঝে ফিরে এসেছে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য। এসব বিবেচনায় সূজন নৌকার প্রার্থী হলে তার বিজয় প্রায় নিশ্চিত।

