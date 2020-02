বদলগাছী ভূমি অফিসে ১ দালালকে ১৫ দিনের সাজা

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর বদলগাছীতে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে মোঃ শহিদুল ইসলাম নামে এক দালালকে ১৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সে বদলগাছী সদর ইউনিয়নের গোরশাহী গ্রামের মৃত খাদেমুল ইসলামের ছেলে।

ভূমি অফিস সূত্রে জানা যায়, শহিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন থেকে অফিসের বিভিন্ন তথ্য কৌশলে ফটোকপি করে নিয়ে মানুষকে হয়রানি করে আসছিল। সে বলে তার মেয়ে এসিল্যান্ড আর জামাই ইউএনও। এসব মিথ্যা কথা বলে মানুষকে জমির নকল দলিল করে দেওয়া, ভূয়া খতিয়ান তৈরিসহ নানা উপায়ে সাধারণ মানুষ এবং অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের হয়রানি করে আসছিল। তাকে বারবার নিষেধ করা সত্তে¡ও সে এ কাজ নির্দিধায় করত। অবশেষে ১৬ ফেব্র“য়ারী রবিবার দুপুর ২ টায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাহারুল ইসলাম সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৬ ধারায় শহিদুলকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাহারুল ইসলাম বলেন, ভূমি অফিসে দালালের কোন জায়গা নেই। শহিদুল ইসলামকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং দালালদের জন্য সাজা দেওয়ার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

